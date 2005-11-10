JJ Gabriel verso l’addio al Manchester United: il Real ha già presentato ricca offerta

Il Manchester United rischia di perdere uno dei gioielli più preziosi del proprio vivaio. JJ Gabriel, talento classe 2010 considerato tra i prospetti più interessanti del calcio inglese, sembra ormai deciso a lasciare Old Trafford nonostante i tentativi dei Red Devils di convincerlo a restare. Una situazione che ha attirato l’attenzione dei principali club europei. Su tutti ci sono Barcellona, Real Madrid e Bayern Monaco, pronti a inserirsi in una delle operazioni più interessanti del mercato dei giovani prospetti.

Secondo quanto riportato dalla stampa inglese, i colloqui tra il Manchester United e l’entourage del calciatore non hanno prodotto risultati concreti. Anche il tecnico Michael Carrick non sarebbe riuscito a cambiare lo scenario: Gabriel è stato progressivamente escluso dalla dinamica della prima squadra e l’ipotesi della separazione appare oggi sempre più probabile. Il Real Madrid avrebbe già mosso passi concreti, presentando una proposta economica importante: le ultime indiscrezioni parlano di un investimento complessivo vicino ai 10 milioni di euro, considerando stipendio e bonus su un accordo triennale.

Anche il Barcellona segue con grande attenzione la situazione. Il club catalano conosce bene le qualità del talento inglese, che nelle ultime settimane si sarebbe allenato individualmente a Castelldefels, ma non avrebbe intenzione di partecipare a un’asta economica. Sullo sfondo resta il Bayern Monaco, che ha avviato contatti con l’entourage del giocatore senza però riuscire, almeno per ora, a superare la concorrenza spagnola. La vicenda resta complessa anche dal punto di vista regolamentare, trattandosi di un minorenne. La decisione finale spetterà quindi a Gabriel e alla sua famiglia, mentre il Manchester United sembra ormai prepararsi a perdere uno dei talenti più promettenti del proprio vivaio.