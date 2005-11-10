Si chiude ufficialmente il capitolo Manchester United nella carriera di JJ Gabriel. Il gioiello classe 2010, destinato a proseguire il proprio percorso di crescita al Real Madrid, ha voluto salutare il club inglese attraverso un video pubblicato sul proprio profilo Instagram. Il giovane talento lascia i Red Devils dopo aver riscritto diversi record a livello giovanile, diventando anche il più giovane marcatore nella storia della formazione Under 18.

JJ Gabriel saluta il Manchester United: “Qui sono cresciuto come calciatore e come persona”

“Caro Manchester United, sono arrivato nel 2020 come un ragazzo di 10 anni con grandi sogni. Qui sono cresciuto come calciatore e come persona. Da segnare a Old Trafford a ricevere il premio Jimmy Murphy. Mi avete regalato momenti che conserverò”, ha raccontato Gabriel, ripercorrendo le tappe più significative della propria esperienza nell'Academy dei Red Devils.

Il ringraziamento al club prima della nuova avventura

Il giovane calciatore ha poi concluso il proprio messaggio con un pensiero rivolto a tutte le persone che lo hanno accompagnato nel suo percorso: “A ogni allenatore, ogni membro dello staff, ai miei compagni e chiunque mi abbia supportato. Grazie per aver creduto in me e avermi aiutato. Anche se inizio il mio nuovo capitolo, il Manchester United sarà parte della mia storia. Grazie di tutto”. Ad attenderlo, adesso, c'è il Real Madrid, dove firmerà un contratto triennale e verrà inizialmente aggregato alla formazione Juvenil A, prima di poter vestire la maglia del Castilla a partire da gennaio.