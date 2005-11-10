Se già dentro al campo non è un periodo facile, per usare un eufemismo, per il Manchester United, non migliora nemmeno la situazione fuori dal campo, in particolare quella legata al mercato. Nelle ultime ore, infatti, è arrivata una conferma che era già nell'aria ormai da tempo: i Red Devils sono costretti a separarsi dal classe 2010 JJ Gabriel, uno dei talenti considerati tra i più promettenti della nuova era.

United, addio a JJ Gabriel: c'è la conferma

La conferma ufficiale è arrivata direttamente dalla dirigenza del Manchester United e in particolare dal CEO del club Omar Berrada, il quale ai microfoni di Sky Sport UK ha confermato: "Lui e la sua famiglia hanno preso la decisione di andarsene. Possiamo solo augurargli il meglio. Vogliamo giocatori che vogliano stare qui, che sentano che essere al Manchester United sia un privilegio. Abbiamo fatto di tutto, assolutamente di tutto, per trattenere JJ Gabriel. Non dimentichiamo che JJ è molto giovane e che c'è molta attenzione mediatica intorno a lui. La nostra principale preoccupazione è il suo benessere".

Futuro al Real Madrid

Salvo clamorosi colpi di scena, il futuro di JJ Gabriel dovrebbe essere a Madrid, sponda Real. I Blancos sono riusciti a vincere la corsa al ragazzo con i principali club europei, tra cui il Barcellona, il PSG, l'Arsenal e non solo. Per lui dovrebbe essere previsto un ingaggio di alto profilo, ricchi bonus legati alle prestazioni e sostanziosi incentivi al momento della firma.