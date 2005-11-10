Manchester United pronto alla guerra legale per JJ Gabriel: gli inglesi contro il Real Madrid
Simone Lorini
Infastidito dall'imminente addio del sedicenne JJ Gabriel, ormai destinato al Real Madrid, il Manchester United starebbe valutando l'avvio di una vera e propria battaglia legale. Secondo quanto riportato dalla stampa inglese — tra cui il Times e il Manchester Evening News — la dirigenza dei Red Devils non ha affatto digerito la perdita di uno dei prospetti più luminosi del proprio vivaio ed è pronta a passare al contrattacco sul piano regolamentare.
L'operazione che porterà il giovane talento nella capitale spagnola dovrebbe essere ufficializzata già nelle prossime ore o al massimo entro pochi giorni. Nel frattempo, però, i legali del club di Old Trafford stanno passando al setaccio tutte le normative internazionali relative ai trasferimenti dei calciatori minorenni, alla ricerca di un eventuale vizio formale o di una violazione delle regole FIFA.
In particolare, il Manchester United vuole verificare se vi siano stati contatti irregolari o pressioni indebite volte a convincere il ragazzo a lasciare l'Inghilterra: qualora emergesse che il giocatore sia stato effettivamente indotto ad abbandonare il club, si configurerebbe infatti il presupposto legittimo per procedere formalmente per vie legali contro i Blancos.