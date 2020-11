Klinsmann si fida di Mourinho: "Il Tottenham può vincere la Premier, darà tutto per riuscirci"

vedi letture

Jurgen Klinsmann, ex CT di Germania e Stati Uniti ed ex giocatore, tra le altre, di Inter e Tottenham, ha parlato a ESPN degli Spurs di Mourinho, che sembrano tra i candidati alla vittoria della Premier League: "Lo credo a ragion veduta. Sognano finalmente di conquistare questo incredibile trofeo e penso che sia un percorso logico. Nelle ultime due settimane e negli ultimi mesi abbiamo visto una squadra sempre più forte. Ovviamente José Mourinho ha grande merito in questa crescita ed è un allenatore che ama la competizione .Darà tutto ciò che ha per realizzare quel sogno, quindi sarà un periodo entusiasmante per i tifosi degli Spurs e incrocio le dita".