Koeman svela a Lucescu i tempi di recupero di Pique: "Starà fuori 4 o 5 mesi"

vedi letture

Le telecamere di Movistar hanno catturato un colloquio tra Ronald Koeman e Mircea Lucescu poco prima della partita di Champions League disputata ieri sera. L'olandese, dopo aver ricevuto i complimenti per la prestazione offerta contro l'Atletico Madrid (nonostante la sconfitta per 1-0), avrebbe svelato all'avversario i tempi di recupero dei suoi giocatori: "Ansu Fati ne avrà per tre mesi, Piqué starà fuori per quattro o cinque mesi, Sergi Roberto due mesi".