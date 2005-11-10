Kompany infortunato: difficoltà a camminare e stare in piedi ma ci sarà con l'Arsenal

Una situazione insolita potrebbe caratterizzare la sfida di Champions League tra Bayern Monaco e Arsenal. Vincent Kompany, infatti, rischia di restare seduto in panchina per tutta la partita a causa di un problema fisico che gli impedisce di muoversi con normalità.

Il tecnico belga aveva già mostrato evidenti difficoltà nella goleada per 6-1 contro il Lipsia di Martin Demichelis. Lontano dal suo abituale atteggiamento a bordo campo, Kompany è rimasto quasi sempre seduto, lasciando ai suoi collaboratori il compito di trasmettere le indicazioni alla squadra. A spiegare la situazione è stato il direttore sportivo del Bayern, Max Eberl: "Ha avuto un’infezione per tutta la settimana e inoltre ha subito un infortunio all’anca". Un doppio problema che ha complicato il recupero dell’allenatore, alle prese con difficoltà nel camminare, salire le scale e restare a lungo in piedi.

Anche gli impegni con la stampa sono stati affidati al dirigente bavarese, mentre sul campo il lavoro è stato portato avanti soprattutto da Aaron Danks e René Maric. Proprio Danks potrebbe assumere un ruolo più attivo contro l’Arsenal, occupandosi delle comunicazioni dalla zona tecnica. La presenza di Kompany in panchina non è comunque in dubbio, resta da capire quanto potrà incidere durante la partita. "Ci sarà contro l’Arsenal, ma che ruolo potrà svolgere? Non posso ancora dirlo", ha spiegato Eberl.