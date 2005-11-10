Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Bayern Monaco Vicent Kompany ha commentato: "In questo momento - precisa - la nostra priorità assoluta è la sfida con l'Amburgo. Ciò che conta è quello su cui posso intervenire direttamente. Dobbiamo affrontare le nostre sfide: voglio vedere la squadra lottare e scendere in campo pronta a vincere. Richiede molta forza ed energia, quindi non abbiamo tempo per preoccuparci di altro. Siamo pragmatici. Vogliamo dare una risposta dopo la sconfitta contro il Lille. E, in questo momento, il nostro unico interesse è l'aspetto puramente sportivo.

Gli infortuni? La realtà è che alla squadra mancano 130 gol. Eppure, le nostre ambizioni restano immutate: vogliamo vincere. Non ci siamo riusciti, e la sensazione non è affatto positiva. Al momento abbiamo una sola superstar: la squadra. È su questa superstar che concentro la mia attenzione".

Un assente ci sarà di sicuro: "Olise non giocherà - conferma il mister della formazione biancorossa bavarese -. Per il resto, tutto è ancora da definire. La priorità è la squadra, non i singoli giocatori. Ci aspettano quattro partite in nove giorni, inclusa quella di mercoledì. Dobbiamo sfruttare l'intera rosa: la situazione è questa. Tutto è aperto, ma le nostre ambizioni restano immutate".