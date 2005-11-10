LaLiga, tris del Levante all'Athletic nel recupero della sesta giornata: super Brugue

Prezioso successo per il Levante nel recupero della sfida della sesta giornata de LaLiga. La formazione valenciana batte 3-1 in casa l'Athletic Club grazie alla doppietta di Brugue, che indirizza la sfida con un uno-due micidiale tra il 20' e il 22'.

Gli ospiti reagiscono e nella ripresa provano a riaprire la sfida con Berenguer: l'ex Torino trasforma un rigore al 66', ma poco più tardi Laporte si fa espellere e nel robusto recupero è Etta Eyong a chiudere i giochi.

CLASSIFICA

1. Barcellona 27

2. Atletico Madrid 22

3. Real Madrid 21

4. Betis 19

5. Real Sociedad 16

6. Siviglia 14

7. Alavés 11

8. Deportivo La Coruña 11

9. Osasuna 11

10. Celta Vigo 11

11. Levante 10

12. Villarreal 9

13. Athletic Bilbao 9

14. Rayo Vallecano 8

15. Getafe 9

16. Espanyol 9

17. Racing Santander 8

18. Elche 7

19. Valencia 6

20. Malaga 4