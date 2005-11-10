LaLiga, a Valencia la sfida salvezza tra Levante ed Elche chiude la tredicesima giornata
Niccolò Righi
Si chiude alla Ciutat de Valencia la tredicesima giornata de LaLiga con una delicatissima sfida salvezza tra i padroni di casa del Levante, diciottesimi a 11 punti, e la formazione ospite dell'Elche, che occupa la diciannovesima casella della graduatoria con un punto in meno dei valenciani.
Il programma
Venerdì 20 novembre
Athletic Club - Espanyol 0-1
Sabato 21 novembre
Alaves - Deportivo A Coruna 3-1
Rayo Vallecano - Valencia 0-1
Siviglia - Real Betis 1-1
Real Madrid - Celta Vigo 2-1
Domenica 22 novembre
Barcellona - Villarreal 3-2
Racing Santander - Real Sociedad 3-2
Osasuna - Malaga 1-0
Getafe - Atletico Madrid 0-3
Lunedì 23 novembre
Levante - Elche ore 21:00
La classifica
1. Barcellona – 36 punti (13 partite giocate)
2. Real Madrid – 33 punti (13)
3. Atlético Madrid – 31 punti (13)
4. Betis – 27 punti (13)
5. Real Sociedad – 22 punti (13)
6. Siviglia – 19 punti (13)
7. Racing Santander – 17 punti (13)
8. Athletic Club – 16 punti (12)
9. Alavés – 16 punti (13)
10. Villarreal – 15 punti (13)
11. Espanyol – 15 punti (13)
12. Deportivo – 15 punti (13)
13. Osasuna – 15 punti (13)
14. Celta Vigo – 13 punti (13)
15. Rayo Vallecano – 12 punti (12)
16. Getafe – 12 punti (13)
17. Valencia – 12 punti (13)
18. Levante – 11 punti (12)
19. Elche – 10 punti (12)
20. Málaga – 5 punti (13)