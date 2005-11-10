LaLiga, rimonta del Racing Santander: 3-1 al Levante e sesto posto in classifica
Andrea Piras
Un secondo tempo dal leoni premia il Racing Santander. La formazione di Jose Lopez si è imposta in rimonta a Valencia contro il Levante. Vantaggio dei padroni di casa con Romero nella prima frazione di gara ma nella ripresa ecco partire la remuntada: Pablo Garcia ha pareggiato i conti al minuto 66 mentre Zabiri ha firmato il sorpasso a nove minuti dal 90’. Nel recupero ancora Pablo Garcia ha fissato il risultato sul 3-1 finale.
La 14a giornata
Venerdì 20 novembre
Levante-Racing Santander 1-3
Sabato 28 novembre
Betis Siviglia-Rayo Vallecano
Malaga-Athletic Bilbao
Elche-Atletico Madrid
Real Madrid-Alaves
Domenica 29 novembre
Valencia-Osasuna
Deportivo A Coruna-Barcellona
Celta Vigo-Villarreal
Real Sociedad-Siviglia
Lunedì 30 novembre
Espanyol-Getafe
La classifica
1. Barcellona – 36 punti (13 partite giocate)
2. Real Madrid – 33 punti (13)
3. Atlético Madrid – 31 punti (13)
4. Betis – 27 punti (13)
5. Real Sociedad – 22 punti (13)
6. Racing Saintander – 20 punti (14)
7. Siviglia – 19 punti (13)
8. Athletic Club – 16 punti (12)
9. Alavés – 16 punti (13)
10. Villarreal – 15 punti (13)
11. Espanyol – 15 punti (13)
12. Deportivo – 15 punti (13)
13. Osasuna – 15 punti (13)
14. Celta Vigo – 13 punti (13)
15. Rayo Vallecano – 12 punti (12)
16. Getafe – 12 punti (13)
17. Valencia – 12 punti (13)
18. Levante – 12 punti (14)
19. Elche – 11 punti (13)
20. Málaga – 5 punti (13)