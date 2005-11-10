Lens, Cahuzac tra corso allenatori e Champions: deroga speciale per esordire contro lo Sporting

Giornata particolare per Yannick Cahuzac, chiamato a dividersi tra la formazione da allenatore e il debutto in Champions League sulla panchina del Lens. Il tecnico dei francesi, infatti, sta frequentando a Clairefontaine il corso per ottenere il Brevet d'Entraîneur Professionnel de Football (BEPF), il diploma necessario per guidare una squadra ai massimi livelli.

Per questo motivo Cahuzac avrebbe dovuto trascorrere la giornata al centro tecnico federale, ma ha ottenuto una deroga speciale che gli consentirà di essere regolarmente in panchina questa sera contro lo Sporting CP, nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. L'allenatore seguirà da remoto, in videoconferenza, la sessione mattutina del corso dedicata alla preparazione mentale e alla conoscenza di sé, prima di raggiungere la squadra: "Comincerò presto. Alle 8 sarò collegato in videoconferenza per seguire gli interventi dei formatori, ma intorno alle 10.30-11, quando arriveranno i miei giocatori, sarò completamente concentrato su di loro", ha spiegato Cahuzac.

Il 41enne tecnico corso, succeduto a Dino Toppmöller sulla panchina del Lens, è il primo allenatore francese a vivere una giornata di questo tipo. "Affronto tutto con serenità. Sono concentrato sulla squadra e sul piano gara. Cercherò di trasmettere ai ragazzi tutta la motivazione possibile per disputare una grande partita", ha aggiunto. Terminato l'impegno europeo, Cahuzac farà ritorno già mercoledì a Clairefontaine per proseguire il percorso di formazione.