Il Lens cambia un altro allenatore, ora c'è l'annuncio: esonerato anche Cahuzac

Continua il periodo nero del Lens, che ha ufficializzato l'esonero di Yannick Cahuzac dopo appena nove partite alla guida della prima squadra. L'ex capitano del club francese, subentrato a Dino Toppmöller, non è riuscito a invertire la rotta, collezionando sei sconfitte e tre vittorie. A pesare sul bilancio soprattutto la clamorosa sconfitta per 9-1 contro il Como in Champions League, seguita dal ko casalingo per 2-1 contro l'Olympique Marsiglia in Ligue 1. Un rendimento che ha convinto la dirigenza a procedere con un nuovo cambio in panchina.

Lens, il comunicato ufficiale sull'esonero di Cahuzac

"Il Racing Club de Lens comunica che Yannick Cahuzac è stato sollevato dall'incarico di allenatore della prima squadra", si legge nella nota diffusa dalla società. Il club ha poi ringraziato il tecnico per il lavoro svolto durante il periodo di transizione, sottolineandone la dedizione e l'impegno. Cahuzac era stato scelto dopo l'esonero di Toppmöller, rimasto in carica soltanto sei partite e allontanato a due mesi e mezzo dalla nomina.

Pierre Sage favorito per il ritorno sulla panchina del Lens

Adesso la società francese è alla ricerca di una soluzione più stabile per risollevare la squadra. Il principale candidato alla successione è Pierre Sage, già protagonista di un'esperienza positiva sulla panchina del Lens. Il suo ritorno rappresenterebbe un tentativo di ritrovare continuità tecnica dopo due avvicendamenti che non hanno prodotto i risultati sperati.