Lens, comunicato l'esonero a Cahuzac. Potrebbe tornare clamorosamente Pierre Sage

Il Lens cambia ancora. Yannick Cahuzac nelle prossime ore sarà esonerato dai Sang et Or: il club francese, riporta L'Equipe, ha deciso di interrompere il rapporto dopo un avvio di stagione negativo e una serie di risultati deludenti e devastanti sul piano psicologico.

Arrivato sulla panchina del Lens lo scorso 21 settembre, dopo la sconfitta contro il Monaco (1-2) che costò la panchina a Dino Toppmoller, Cahuzac ha resistito soltanto due mesi. La decisione è maturata dopo il k.o. interno contro il Marsiglia (1-2), arrivato pochi giorni dopo la pesantissima sconfitta in Champions League contro il Como (1-9), la peggiore nella storia del calcio francese nelle competizioni europee.

Tre nomi per il dopo Cahuzac

La dirigenza del Lens si è riunita lunedì sera per ufficializzare l’esonero: Cahuzac, figura emblematica della società, lascerà definitivamente il club nelle prossime ore e non verrà ricollocato in un altro ruolo all’interno dell'organigramma. Per la successione sarebbero tre i profili valutati dalla società e tra i nomi emersi c’è anche quello (clamoroso) di Pierre Sage, andato via in estate.

Sage in bilico al Crystal Palace

La candidatura dell’ex tecnico potrebbe diventare concreta anche considerando la sua situazione attuale al Crystal Palace. Sage è infatti vicino all'esonero e potrebbe rappresentare una soluzione immediata per una squadra alla ricerca di stabilità.