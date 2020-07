Liga, l'Atletico Madrid in 10 batte il Betis: espulso Hermoso ma basta Diego Costa

Vittoria importante conquistata dall'Atletico Madrid che in 10 per l'espulsione di Hermoso ha comunque battuto il Real Betis 1-0. Dopo un primo tempo contrassegnato dalla VAR, che ha tolto due gol ai colchoneros, nella ripresa la squadra di Simeone è rimasta in dieci per il rosso ad Hermoso, autore di un brutto intervento ma è riuscita a trovare il gol decisivo al 74' grazie a Diego Costa, entrato dalla panchina al posto di Morata. Con questo successo l'Atletico Madrid sale a 66 punti mentre il Betis resta a quota 41.