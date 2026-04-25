Liga Portugal, il Benfica travolge il Moreirense: finisce 4-1
Vittoria importante per il Benfica che oggi si è imposto per 4-1 in casa contro il Moreirense. 4-1 il risultato finale con i padroni di casa in vantaggio grazie al gol di Barreiro. Al 26’ risponde Travassos, poi Rios riporta immediatamente in vantaggio il Benfica. Nel finale di gara entra Ivanovic che firma la doppietta che chiude il match e che fissa il risultato sul definitivo 4-1.
Con questo risultato il Benfica conserva il secondo posto a -5 dal Porto, che giocherà domani. Il Moreirense rimane invece in ottava posizione.
Altre notizie Calcio estero
Primo piano
Rocchi si è autosospeso, l'annuncio: "Scelta sofferta e difficile, ma condivisa con la mia famiglia"
Serie A
Rocchi si è autosospeso, l'annuncio: "Scelta sofferta e difficile, ma condivisa con la mia famiglia"
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile