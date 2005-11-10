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In Liga volano gli stracci, Pellegrini contro il Barça: ora rischia fino a 12 giornate di squalifica

Simone Lorini
autore
Simone Lorini
Oggi alle 14:32Calcio estero
19.10.2026 14:32Calcio estero
Fonti preferite
Dopo le polemiche arbitrali tra Siviglia e Real, anche Betis-Barça ha avuto i suoi episodi
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico del Real Betis Manuel Pellegrini rischia una pesante squalifica, compresa tra le quattro e le dodici giornate, a causa delle sue dichiarazioni infuocate contro l'arbitro Ricardo de Burgos Bengoechea al termine della sconfitta per 2-5 subita contro il Barcellona allo stadio La Cartuja. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, l'associazione degli arbitri spagnoli (AESAF) analizzerà nella giornata di lunedì le parole del tecnico cileno prima di decidere se presentare un esposto formale al Comitato Disciplinare della Federcalcio spagnola (RFEF).

Cosa ha detto Pellegrini

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Nel post-partita, Pellegrini ha definito «deplorevole» la direzione di gara, scagliandosi in particolare contro il gol annullato a Giovani Lo Celso per un precedente fallo di mano di Cucho Hernández e contro l'espulsione che, a suo avviso, ha finito per condizionare inevitabilmente l'esito della sfida. "Mi è sembrata una prestazione arbitrale deplorevole, priva di qualsiasi criterio calcistico", ha affondato il colpo il tecnico verdiblanco, indicando le decisioni del direttore di gara come fattore determinante per il risultato finale.

L'articolo 106 del Codice Disciplinare della RFEF punisce severamente chiunque metta in dubbio l'onestà o l'imparzialità degli arbitri, o ne screditi l'operato attraverso espressioni offensive o denigratorie.Qualora l'esposto dovesse essere formalizzato e il Comitato consideri le sue dichiarazioni come una violazione del codice, Pellegrini potrebbe andare incontro a uno stop da quattro a dodici giornate di squalifica, oltre a un'ammenda pecuniaria compresa tra i 601 e i 3.005,06 euro.

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