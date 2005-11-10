Ligue 1, rimonta del Nizza a Brest: Diop firma il 2-1, Diouf para un rigore nel recupero
Pierpaolo Matrone
Vittoria in rimonta per il Nizza, che espugna 2-1 il campo del Brest nell'anticipo dell'ottava giornata di Ligue 1. I padroni di casa partono meglio e passano al 15' sfruttando un grave errore di Yehvann Diouf: il portiere temporeggia con il pallone, Ludovic Ajorque glielo sottrae e deposita nella porta vuota. Il Brest domina buona parte del primo tempo e sfiora anche il raddoppio, mentre gli ospiti faticano a costruire occasioni. Dopo l'intervallo, però, la partita cambia completamente: il Nizza alza il ritmo, prende progressivamente il controllo e trova il pareggio con Elye Wahi, preciso nel colpire di testa.
Diop completa la rimonta, Diouf si riscatta parando un rigore
Nel finale arriva anche il sorpasso degli uomini di Olivier Pantaloni, firmato da Sofiane Diop per il definitivo 2-1. Ma l'ultima parola spetta proprio a Diouf, che si riscatta dall'errore commesso in occasione del vantaggio del Brest: nei minuti di recupero il portiere senegalese neutralizza il rigore calciato da Kenny Lala e conserva i tre punti. Il Nizza lascia così la Bretagna con una vittoria preziosa al termine di una partita dai due volti, mentre al Brest resta il rimpianto di non aver sfruttato il dominio della prima frazione e, soprattutto, la grande occasione dal dischetto nel finale.
Ligue 1, il calendario dell'8ª giornata
Venerdì 23 ottobre
Brest-Nizza 1-2
Sabato 24 ottobre
Lens-Paris FC – ore 20:45
Domenica 25 ottobre
Monaco-Lille – ore 15:00
Angers-Lorient – ore 17:15
Auxerre-Le Mans – ore 17:15
Marsiglia-Le Havre – ore 17:15
Rennes-Strasburgo – ore 17:15
Tolosa-Troyes – ore 17:15
Lunedì 26 ottobre
PSG-Lione – ore 20:30
Ligue 1, la classifica aggiornata
1. Lione – 14 punti (7 partite)
2. PSG – 14 punti (7 partite)
3. Paris FC – 14 punti (7 partite)
4. Lille – 14 punti (7 partite)
5. Monaco – 14 punti (7 partite)
6. Rennes – 13 punti (7 partite)
7. Lorient – 11 punti (7 partite)
8. Nizza – 11 punti (8 partite)
9. Lens – 10 punti (7 partite)
10. Marsiglia – 9 punti (7 partite)
11. Brest – 9 punti (8 partite)
12. Tolosa – 9 punti (7 partite)
13. Auxerre – 9 punti (7 partite)
14. Strasburgo – 7 punti (7 partite)
15. Angers – 7 punti (7 partite)
16. Le Mans – 6 punti (7 partite)
17. Troyes – 4 punti (7 partite)
18. Le Havre – 2 punti (7 partite)