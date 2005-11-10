Ligue 1, i risultati: Ancelotti jr ko col Lione, il PSG si allontana. Delude anche il Monaco
Pierpaolo Matrone
Non mancano le sorprese negli altri incontri di Ligue 1. Il Lens non va oltre l'1-1 casalingo contro il Tolosa: ospiti avanti al 39' con Russell-Rowe, prima del pareggio di Cuisance al 47'. Colpo esterno dell'Olympique Lione, che espugna il campo del Lille grazie alla rete decisiva di Bidstrup al 49', imponendosi per 1-0.
Delude il Monaco
Finisce invece 1-1 la sfida tra Monaco e Auxerre: Faivre porta in vantaggio gli ospiti al 29', ma Diop evita la sconfitta ai monegaschi trovando il pareggio all'82'. Successo in trasferta anche per il Brest, che supera lo Strasburgo per 1-0 grazie al gol realizzato da Edjouma al 22'.
Lens-Tolosa 1-1 - 39' Russell-Rowe (T); 47' Cuisance (L)
Lille-Olympique Lione 0-1 - 49' Bidstrup (OL)
Monaco-Auxerre 1-1 - 29' Faivre (A); 82' Diop (M)
Strasburgo-Brest 0-1 - 22' Edjouma (B)
Venerdì 20 novembre
Troyes-Le Havre 3-1
Sabato 21 novembre
Nizza-Paris Saint-Germain
Lens-Tolosa
Lille-Lione
Monaco-Auxerre
Strasburgo-Brest
Domenica 22 novembre
Paris FC-Angers
Lorient-Rennes
Olympique Marsiglia-Le Mans
Ligue 1, la classifica aggiornata
1. PSG – 26 punti (11 partite)
2. Lille – 21 punti (11 partite)
3. Paris FC – 20 punti (10 partite)
4. Lione – 20 punti (11 partite)
5. Marsiglia – 18 punti (10 partite)
6. Brest – 18 punti (11 partite)
7. Nizza – 17 punti (11 partite)
8. Monaco – 17 punti (11 partite)
9. Rennes – 16 punti (10 partite)
10. Lorient – 15 punti (10 partite)
11. Lens – 14 punti (11 partite)
12. Tolosa – 14 punti (11 partite)
13. Troyes – 11 punti (11 partite)
14. Auxerre – 11 punti (11 partite)
15. Strasburgo – 10 punti (11 partite)
16. Le Mans – 8 punti (10 partite)
17. Angers – 8 punti (10 partite)
18. Le Havre – 2 punti (11 partite)