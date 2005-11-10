Rosenior fa sognare, il suo Paris FC stende 4-0 l'Angers: è derby con il PSG per la Ligue 1
Yvonne Alessandro
Il Paris FC è inarrestabile. Dal tris calato al Monaco al successo di misura sull'Auxerre, oggi in casa ha demolito con un 4-0 sonoro l'angels: la formazione di Liam Rosenior esce vittorioso e con tre punti in tasca grazie alle reti di Zabi, Luca Koleosho, l'ex Sassuolo Maxime Lopez e l'ex Verona Coppola. Si tratta del primo gol in 25 presenze con la maglia del club transalpino per il difensore italiano di 22 anni.
Il risultato
Paris FC - Angers 4-0
47' Zabi, 55' Luca Koleosho, 65' Maxime Lopez, 72' Coppola,
Il programma
Venerdì 20 novembre
Troyes - Le Havre 3-1
Sabato 21 novembre
Nizza - Paris Saint Germain 2-3
Strasburgo - Brest 0-1
Monaco - Auxerre 1-1
Lille - Lione 0-1
Lens - Tolosa 1-1
Domenica 22 novembre
Paris Fc - Angers 4-0
Lorient - Rennes ore 17:15
Olympique Marsiglia - Le Mans ore 20:45
La classifica aggiornata
1. PSG – 26 punti (11 partite giocate)
2. Paris FC – 23 punti (11)
3. Lille – 21 punti (11)
4. Lione – 20 punti (11)
5. Olympique Marsiglia – 18 punti (10)
6. Brest – 18 punti (11)
7. Nizza – 17 punti (11)
8. Monaco – 17 punti (11)
9. Rennes – 16 punti (10)
10. Lorient – 15 punti (10)
11. Lens – 14 punti (11)
12. Tolosa – 14 punti (11)
13. Troyes – 11 punti (11)
14. Auxerre – 11 punti (11)
15. Strasburgo – 10 punti (11)
16. Le Mans – 8 punti (10)
17. Angers – 8 punti (11)
18. Le Havre – 2 punti (11)