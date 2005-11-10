Il Paris FC è inarrestabile. Dal tris calato al Monaco al successo di misura sull'Auxerre, oggi in casa ha demolito con un 4-0 sonoro l'angels: la formazione di Liam Rosenior esce vittorioso e con tre punti in tasca grazie alle reti di Zabi, Luca Koleosho, l'ex Sassuolo Maxime Lopez e l'ex Verona Coppola. Si tratta del primo gol in 25 presenze con la maglia del club transalpino per il difensore italiano di 22 anni.

Il risultato

Paris FC - Angers 4-0

47' Zabi, 55' Luca Koleosho, 65' Maxime Lopez, 72' Coppola,

Il programma

Venerdì 20 novembre

Troyes - Le Havre 3-1

Sabato 21 novembre

Nizza - Paris Saint Germain 2-3

Strasburgo - Brest 0-1

Monaco - Auxerre 1-1

Lille - Lione 0-1

Lens - Tolosa 1-1

Domenica 22 novembre

Paris Fc - Angers 4-0

Lorient - Rennes ore 17:15

Olympique Marsiglia - Le Mans ore 20:45

La classifica aggiornata

1.⁠ ⁠PSG – 26 punti (11 partite giocate)

2.⁠ ⁠Paris FC – 23 punti (11)

3.⁠ ⁠Lille – 21 punti (11)

4.⁠ ⁠Lione – 20 punti (11)

5.⁠ ⁠Olympique Marsiglia – 18 punti (10)

6.⁠ ⁠Brest – 18 punti (11)

7.⁠ ⁠Nizza – 17 punti (11)

8.⁠ ⁠Monaco – 17 punti (11)

9.⁠ ⁠Rennes – 16 punti (10)

10.⁠ ⁠Lorient – 15 punti (10)

11.⁠ ⁠Lens – 14 punti (11)

12.⁠ ⁠Tolosa – 14 punti (11)

13.⁠ ⁠Troyes – 11 punti (11)

14.⁠ ⁠Auxerre – 11 punti (11)

15.⁠ Strasburgo – 10 punti (11)

16.⁠ ⁠Le Mans – 8 punti (10)

17.⁠ ⁠Angers – 8 punti (11)

18.⁠ ⁠Le Havre – 2 punti (11)