Lilla, tegola Tiago Santos: rottura del crociato, comunicato duro del club contro gli arbitri

Il timore è diventato realtà. Il Lilla ha comunicato il grave infortunio di Tiago Santos, uscito in barella dopo appena 17 minuti nella sfida contro il Le Havre valida per la sesta giornata di Ligue 1.

Stagione finita per il portoghese?

Gli esami hanno evidenziato una rottura totale del legamento crociato anteriore del ginocchio destro associata a una lesione meniscale. Un problema serio che costringerà il laterale portoghese a un lungo periodo di stop e a un percorso di riabilitazione che potrebbe tenerlo lontano dai campi per diversi mesi.

Il LOSC, nel comunicato ufficiale, ha spiegato che il giocatore sarebbe stato vittima di "un intervento ritenuto pericoloso, portato da dietro, senza controllo e in maniera rischiosa da parte di un giocatore del Le Havre".

La rabbia del Lille: "Nessuna sanzione, nemmeno un giallo"

La società francese non ha nascosto la propria rabbia per la gestione dell'episodio da parte della squadra arbitrale e del VAR. Il club ha sottolineato come l'intervento fosse stato ripreso da diverse telecamere e analizzato attraverso i replay, senza però portare ad alcuna sanzione: "Nonostante l'intervento fosse visibile in tempo reale, con numerose immagini disponibili e la possibilità di un intervento del VAR in caso di grave errore o episodio sfuggito, non è stata presa alcuna decisione disciplinare, nemmeno un'ammonizione", ha dichiarato il Lille.

La società ha inoltre evidenziato un secondo duro intervento dello stesso giocatore del Le Havre ai danni di Dilane Bakwa, anch'esso non punito.

Il LOSC chiede spiegazioni e valuta azioni legali. Il Lilla ha già deciso di rivolgersi alla Federazione francese e alla Lega professionistica per ottenere chiarimenti sulle valutazioni arbitrali e sulle verifiche effettuate dal VAR Il club ha inoltre chiesto al presidente della LFP di coinvolgere la commissione disciplinare e sta valutando eventuali ricorsi, senza escludere un'azione legale per ottenere un risarcimento del danno subito.

Per Tiago Santos si tratta di un nuovo duro colpo: il portoghese aveva già affrontato un problema simile nel 2024. Ora il Lilla promette massimo sostegno al proprio giocatore, sul piano medico e psicologico, in un lungo percorso verso il ritorno in campo.