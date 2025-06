Milan, torna di moda Tiago Santos: inseguito due anni fa, può essere trattato dal Lilla

vedi letture

Un altro portoghese al Milan? È l'idea del club rossonero, che starebbe guardando a Tiago Santos come ad un'occasione. Il terzino destro classe 2002 era già stato notato due stagioni fa quando al Lilla, in Ligue 1, esordì con 29 presenze e una rete. Quest'ultima stagione invece è andata male, con la rottura del ginocchio sinistro a inficiarne il cammino dopo appena sette partite.

Ad ogni modo, prima dell'infortunio e dell'operazione, il Lilla valutata Tiago Santos 15 milioni di euro, ma adesso - secondo La Gazzetta dello Sport - alle giuste condizioni economiche il Milan potrebbe pensare di trattarne l'acquisto, tenendo presente l'urgenza di sistemare una fascia destra scoperta. Prima però dovrà ritrovare la giusta forma fisica, visto il problema fisico accusato e i mesi di stop, ma garantirebbe diverse qualità in campo al Diavolo di Allegri.

Da qualità a velocità, con fase di spinta discreta ma anche buona predisposizione a rientrare in difesa. Il club rossonero potrebbe davvero tornare alla carica per Tiago Santos se il prezzo verrà ritoccato. Intanto - si legge sulla Rosea - il giocatore di 22 anni, originario di Lisbona, nella sua esperienza al Lilla ha macinato 56 presenze e 4 gol, tagliando anche il traguardo del debutto in Champions League e finendo per ricevere la prestigiosa chiamata in Nazionale portoghese. Proprio insieme a Rafa Leao, numero 10 del Milan.