Lione, Aulas: "Nessun contatto col Barcellona per Depay. Non abbiamo interesse a cederlo"

Il presidente del Lione, Jean-Michel Aulas, ha risposto via Twitter alle voci che vedono Reine-Adélaïde e Depay lontano dall'OL. Sull'accostamento del centrocampista al Rennes e il prezzo fissato a 20 milioni risponde: "Vedere partire i nostri giocatori senza che imponiamo i nostri prezzi? È una scommessa che perderete. Perché pensate che abbiamo bisogno di liquidità? Non ci conoscete bene". Sull'attaccante olandese: "Se Memphis poteva partire ad agosto, dovrebbe restare con noi per il 2020/21! Contrariamente a quanto ho letto non ci sono stati scambi col Barcellona. Non credo sia nell'interesse del Lione permettere al proprio capitano di partire dopo l'ultima stagione troncata dalla LFP".