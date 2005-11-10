Lipsia, Demichelis: "Con il Real è sempre la stessa storia: giochi bene, ma ti batte lo stesso"

L'allenatore del Lipsia, Martin Demichelis, ha espresso le sue riflessioni dopo la sconfitta per 4-1 subita ieri sera contro il Real Madrid al Santiago Bernabéu in Champions League, tessendo le lodi della corazzata blanca e indicandola come favorita per la vittoria sia della Champions che della Liga in questa stagione. "Qui succede spesso la stessa storia: giochi un'ottima partita e poi il Real Madrid finisce per batterti. Hanno la capacità di spingersi in avanti con giocatori in grado di ribaltare qualsiasi incontro", ha dichiarato.

"La qualità individuale del Real Madrid è davvero difficile da eguagliare"

"Ecco perché abbiamo cercato di pressarli alti. Ci siamo compattati nei pressi della nostra area di rigore e ci sentivamo a nostro agio lì. Dopodiché, però, la qualità individuale del Real Madrid è davvero difficile da eguagliare. Alcuni dei loro gol sono nati proprio così. Il Real Madrid sarà senz'altro una delle favorite per vincere La Liga e la Champions League.

Non sono per niente contento perché abbiamo perso di nuovo incassando quattro reti. A livello personale, posso dire che la mia squadra ha fatto una buona partita in fase di possesso palla. Purtroppo il Madrid ha fatto valere tutta la sua classe e la sua forza".