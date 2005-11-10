Demichelis affronta il Bayern da ex: "Qualcosa di speciale ma ora penso solo al Lipsia"

Martin Demichelis è pronto a tornare a Monaco di Baviera ed affrontare il suo ex Bayern sulla panchina del Lipsia. Il tecnico ha parlato così ai canali ufficiali del club bavarese: "Ho vissuto per anni a Monaco e ho lavorato per il Bayern, sia come giocatore che come allenatore. Tornare all'Allianz Arena con il Lipsia è qualcosa di speciale per me. Non vedo l'ora di ritrovare volti conociuti e, soprattutto, di giocare la partita. Perché, pur nutrendo grande stima per il Bayern, sabato voglio naturalmente ottenere un successo con il Lipsia.

Non dimenticherò mai la fiducia che il Bayern mi ha accordato nel 2003, quando mi ha ingaggiato. Tra il periodo da giocatore e quello da allenatore, il Bayern ha lasciato un segno su di me per dodici anni, anche a livello umano. Il mio sogno è sempre stato quello di allenare in Bundesliga. Sono molto orgoglioso di poter vivere questo sogno in un top club come il Lipsia.

Abbiamo discusso apertamente, mostrando esempi concreti di ciò che funzionava bene e di cosa invece dovevamo cambiare. Tutti hanno compreso i nostri obiettivi. Vogliamo ripartire da qui, continuare a crescere e proseguire su questa strada vincente, sia in Bundesliga che in Champions League e nella Coppa di Germania. Dobbiamo rimanere fedeli ai nostri principi. Vogliamo incarnare, dalla prima all'ultima giornata, ciò che contraddistingue l'RB Lipsia anche sabato. In altre parole: cercheremo di offrire la migliore prestazione possibile, utilizzando i mezzi che riteniamo più idonei".