Ufficiale Liverpool, ora c'è anche l'annuncio: dal Bayer Leverkusen arriva Wirtz, le cifre

Il Liverpool piazza un colpo da copertina: è ufficiale l’arrivo di Florian Wirtz dal Bayer Leverkusen per una cifra complessiva di 135 milioni di euro. Il fantasista tedesco ha firmato un contratto quinquennale con i Reds, sancendo una delle operazioni più onerose della storia recente del club. Wirtz lascia così il Leverkusen, club in cui è cresciuto e ha giocato fin dall'inizio della carriera professionistica, diventandone simbolo e trascinatore.

Nell’ultima stagione, il trequartista classe 2003 ha collezionato 10 gol e 12 assist in 25 presenze da titolare in Bundesliga, contribuendo in maniera decisiva al secondo posto dietro al Bayern Monaco. Una prestazione da protagonista, arrivata dopo lo storico double campionato-coppa vinto con il Leverkusen nella stagione precedente.

Con Wirtz il Liverpool si assicura uno dei talenti più brillanti del calcio europeo, pronto a inserirsi nella nuova era post-Klopp. Il tedesco sarà un punto fermo nello scacchiere tecnico del nuovo corso dei Reds, che puntano a tornare competitivi in Premier League e in Europa. Un investimento importante, ma potenzialmente decisivo.