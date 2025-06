Ufficiale Milan, colpo in prospettiva per il centrocampo: arriva la classe 2007 Arboleda

vedi letture

Il Milan ha piazzato un importante colpo in prospettiva per il proprio centrocampo. La società rossonera ha infatti prelevato dal Dragonas, club ecuadoriano, la classe 2007 Domenica Arboleda che diventerà così la prima calciatrice del paese sudamericano a compiere questo grande salto nel calcio europeo.

Lo comunica la stessa società sudamericana in una nota sul proprio sito ufficiale sottolineando come questo trasferimento “testimonia la crescita e lo sviluppo del calcio femminile in Ecuador e dimostra che il Dragonas IDV sta svolgendo un lavoro eccellente nello sviluppo completo delle nostre giocatrici. La carriera di Domenica è un esempio stimolante per le giovani calciatrici che desiderano seguire le sue orme. La famiglia del Dragonas augura a Doménica tanto successo in questa nuova fase della sua carriera ed è orgogliosa di aver contribuito al suo sviluppo e alla sua crescita come giocatrice. Sarà sempre la benvenuta a casa, dove è cresciuta e si è sviluppata come persona e come calciatrice. (...) Siamo entusiasti di vederla crescere e svilupparsi nel calcio europeo e sappiamo che sarà una grande ambasciatrice per il nostro club e per il nostro Paese”.

Arboleda, nei giorni scorsi ha svolto le visite mediche con il club meneghino, e si legherà alla società rossonera fino al 2029 mettendosi subito a disposizione dell’allenatrice Suzanne Bakker.