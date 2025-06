Ufficiale St. Pauli, rinforzo in attacco: arriva a parametro zero l'ex Brest Pereira Lage

Dopo tre stagioni in Ligue 1 con la maglia del Brest, Mathias Pereira Lage è pronto per una nuova avventura. L’esterno offensivo franco-portoghese lascia la Francia a parametro zero e approda ufficialmente in Bundesliga, dove vestirà la maglia del St. Pauli.

L’annuncio è arrivato tramite un comunicato del club tedesco: “Il St. Pauli ha rafforzato il proprio reparto offensivo con l’arrivo del 28enne Mathias Pereira Lage, proveniente dallo Stade Brest, club di prima divisione francese che la scorsa stagione ha raggiunto la fase a eliminazione diretta della Champions League”. Nessun dettaglio è stato fornito sulla durata del contratto.

Cresciuto calcisticamente tra Angers e Clermont, Pereira Lage ha costruito una carriera solida in Francia. Il passaggio in Germania rappresenta una nuova sfida per il classe ’96, che arriva in un club ambizioso e desideroso di consolidare la propria presenza nella massima serie tedesca.