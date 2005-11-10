Luis Enrique e l'apprezzamento per Akliouche: "Ha iniziato brillantemente, può giocare ovunque"

Luis Enrique continua a puntare forte su Maghnes Akliouche. Nonostante alcune critiche ricevute per determinate prestazioni, il centrocampista offensivo del Paris Saint-Germain resta un elemento centrale nelle idee del tecnico spagnolo, che ha ribadito pubblicamente la propria fiducia nei confronti del classe 2002.

Akliouche è stato utilizzato in tutte le partite disputate dal PSG dall'inizio della stagione e il suo adattamento alla squadra campione di Francia viene considerato positivo dall'allenatore. In conferenza stampa, Luis Enrique ha difeso il suo giocatore, sottolineando soprattutto il rendimento sul piano calcistico: "Lo conoscete meglio di me. È un nazionale. Io devo parlare del giocatore più che della persona. Non mi interessa il modo in cui si esprime fuori dal campo, mi concentro sul suo livello calcistico. Per me ha iniziato in maniera brillante", ha dichiarato il tecnico.

L'allenatore spagnolo ha poi evidenziato la duttilità del centrocampista: "Può giocare praticamente ovunque e sono molto contento del suo adattamento. So che verrà criticato questa stagione e anche nelle prossime, ma è normale: bisogna abituarsi". Luis Enrique, dunque, non sembra preoccupato dalle pressioni che accompagnano il giovane talento francese. Per il tecnico del PSG, le critiche fanno parte del percorso di crescita di un giocatore chiamato a confrontarsi con le aspettative di un grande club e con il peso delle responsabilità.