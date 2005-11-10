Akliouche e il gol con "aiuto" di Donnarumma: "Pensavo potesse arrivarci..."

Maghnes Akliouche si è preso un momento da protagonista nella grande notte del Paris Saint-Germain all’Etihad contro il Manchester City. Il giovane trequartista francese ha trovato la rete del momentaneo 4-1 nella sfida vinta dai parigini per 4-2, con una conclusione che sembrava alla portata di Gianluigi Donnarumma, ma che il portiere italiano non è riuscito a neutralizzare.

Un gol dal sapore particolare, quasi casuale per dinamica, ma importante per il classe 2002, che continua a ritagliarsi spazio nelle rotazioni di Luis Enrique e a confermare il proprio talento anche nelle grandi serate europee. Nel post partita, Akliouche ha raccontato l’episodio con grande lucidità: "Sul mio gol vedo che la palla parte molto bene. Poi è uno dei migliori portieri al mondo, se non il migliore, quindi pensavo che potesse arrivarci. Invece è finita dentro, è fantastico e ho potuto festeggiare con i tifosi".

Una rete magari aiutata dalla fortuna, ma che premia il coraggio del giocatore parigino, protagonista anche nei giorni precedenti con il gol segnato contro il Le Mans. Akliouche si gode così una notte speciale, vissuta davanti ai sostenitori del PSG, in una vittoria che conferma la forza europea della squadra di Luis Enrique.