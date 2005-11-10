Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Akliouche e il gol con "aiuto" di Donnarumma: "Pensavo potesse arrivarci..."

Michele Pavese
autore
Michele Pavese
Oggi alle 10:12Calcio estero
15.10.2026 10:12Calcio estero
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Maghnes Akliouche si è preso un momento da protagonista nella grande notte del Paris Saint-Germain all’Etihad contro il Manchester City. Il giovane trequartista francese ha trovato la rete del momentaneo 4-1 nella sfida vinta dai parigini per 4-2, con una conclusione che sembrava alla portata di Gianluigi Donnarumma, ma che il portiere italiano non è riuscito a neutralizzare.

Un gol dal sapore particolare, quasi casuale per dinamica, ma importante per il classe 2002, che continua a ritagliarsi spazio nelle rotazioni di Luis Enrique e a confermare il proprio talento anche nelle grandi serate europee. Nel post partita, Akliouche ha raccontato l’episodio con grande lucidità: "Sul mio gol vedo che la palla parte molto bene. Poi è uno dei migliori portieri al mondo, se non il migliore, quindi pensavo che potesse arrivarci. Invece è finita dentro, è fantastico e ho potuto festeggiare con i tifosi".

Una rete magari aiutata dalla fortuna, ma che premia il coraggio del giocatore parigino, protagonista anche nei giorni precedenti con il gol segnato contro il Le Mans. Akliouche si gode così una notte speciale, vissuta davanti ai sostenitori del PSG, in una vittoria che conferma la forza europea della squadra di Luis Enrique.

Articoli correlati

Immagine news 1
Il PSG ha un altro diamante in casa, Luis Enrique: "Amo tutto di Akliouche. Tutto"
Immagine news 2
Akliouche è un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain: "Un orgoglio essere qui"
Immagine news 3
Il Paris Saint-Germain accoglierà Akliouche nel weekend: fissate le visite mediche

Altre notizie Calcio estero

Oggi
Immagine news 1
11:42 Calcio estero
Dugarry attacca Davide Ancelotti: "A Londra il Lilla non ha fatto nulla e non ha rimpianti?"
Immagine news 2
11:32 Calcio estero
Ritorno amaro in Inghilterra per Greenwood: per lui fischi e cori pesanti a Birmingham
Immagine news 3
11:12 Calcio estero
Un gol in 10 gare, Vinicius ammette il momento difficile: "I fischi non aiutano ma li capisco"
Immagine news 4
11:02 Calcio estero
Fenerbahce travolto 6-0 dall’Aston Villa: Skriniar non si nasconde: "Prestazione vergognosa"
Immagine news 5
10:47 Calcio estero
Benatia punta il dito contro Donnarumma: "Ha affossato il Manchester City con i suoi errori"
Immagine news 6
10:36 Calcio estero
Luis Enrique si "vendica" di Maresca, 458 giorni dopo: lezione sotto gli occhi di Guardiola
Immagine news 7
10:12 Calcio estero
Akliouche e il gol con "aiuto" di Donnarumma: "Pensavo potesse arrivarci..."
Immagine news 8
09:57 Calcio estero
Copa Sudamericana, Atletico Mineiro a un passo dalla finale: segna anche Reinier
Immagine editoriale di Lorenzo Di Benedetto
Roma, una beffa tanto dolorosa quanto ingiusta. Gasperini questa volta ha sbagliato i cambi e nel clamoroso ko c'è anche del suo. Le italiane in Champions sono un disastro: Marotta pensa davvero di colmare il gap con le big solo con lo stadio?
Primo piano
Immagine top news n.0 Altro che Endrick, nel Real sta esplodendo Carlos Espí. E la Serie A si mangia le mani...
Immagine top news n.1 Celta Vigo-Juventus, le probabili formazioni: Woltemade favorito su Kolo Muani, dietro c'è Gatti
Immagine top news n.2 Salisburgo-Milan, le probabili formazioni: turnover per Amorim, chance dal 1' Camarda
Immagine top news n.3 Mourinho, Endrick e Rudiger fanno piangere Roma. Pazzesca rimonta del Real Madrid
Immagine top news n.4 Spalletti: “Ho tante cose da venirmi a prendere”. Juve, test Celta Vigo per sognare in Europa
Immagine top news n.5 "Sapevo già tutto dalla Juve". Amorim e l'avvicinamento a un Salisburgo-Milan teso
Immagine top news n.6 Gollini: "Difficile spiegare un blackout così, per 80 minuti ho visto una grande Roma"
Immagine top news n.7 Roma, Gasperini: "Ci siamo piantati nel finale. Superiori al Real per 80 minuti”
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Il Napoli è già a fine ciclo e Allegri non è più da Champions?
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Venezia, Nicola e l'obiettivo "equilibrio". Ciò che manca a Napoli e Inter: il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Il prossimo allenatore (e giocatori) del Como li deciderà "il consiglio". Come funziona?
Immagine news podcast n.3 E' già arrivata l'ora di Antonio Conte per la panchina del Manchester United?
Immagine news podcast n.4 La Roma inciampa a Como ma resta l'unica anti-Inter possibile
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Chivu, i motivi dell'involuzione dell'Inter in Champions secondo gli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Mussa: "Inter, involuzione in Champions. E i motivi sono diversi"
Immagine news Serie A n.3 Paganin sull’Inter: “Troppo superficiale, mai percepita così come contro il Brugge”
Serie A
Immagine box news Serie A Titolari da Champions, panchina no. Roma, per alzare il livello c'è un unica via: la continuità
Immagine box news Serie A Inter, i dubbi su Martinez e può arrivare il momento di Provedel. Ma Chivu si smentirà?
Immagine box news Serie A Frosinone, Ghedjemis: "Felice di essere rimasto. Domani proveremo a vincere"
Immagine box news Serie A Llorente: "Capisco il discorso di Kolo Muani. Ma io avevo Tevez accanto, lui no"
Immagine box news Serie A Mourinho pazzo di Wesley: "Sapevo fosse forte, ma a Roma mi ha impressionato ancora di più"
Immagine box news Serie A Simone: "Al Milan servirebbe stabilità. Cambiando così tanto, vincere diventa difficile"
Serie B
Immagine box news Serie B Südtirol, Plizzari è una certezza: il Milan pensa a lui come vice Maignan
Immagine box news Serie B Hellas Verona, cinque assenti per la sfida con il Catanzaro: lesione alla caviglia per Bradaric
Immagine box news Serie B Cesena, Diamanti si racconta: "Ecco perché ho scelto di fare l'allenatore"
Immagine box news Serie B Benevento, buone notizie verso il Vicenza: tre recuperi per Floro Flores
Immagine box news Serie B Mantova, Longonda sfida il Palermo: "Non ci faremo intimidire, voglio guadagarmi il posto da titolare"
Immagine box news Serie B Sampdoria, Corradi cerca la svolta: Ravanelli al posto di Gartenmann
Serie C
Immagine box news Serie C Torres, è addio con Sanat: l'attaccante riparte dalla Serie D
Immagine box news Serie C Pescara, Buscè si gioca la panchina: contro l'Ostiamare serve vincere
Immagine box news Serie C Reggiana, allarme infortuni: Battistini e Tripaldelli a rischio, Tesser prova la difesa a tre
Immagine box news Serie C Folgore Caratese, via libera per lo stadio: sabato la prima in casa contro il Treviso
Immagine box news Serie C Serie C 2026/2027, il punto sulle panchine: Raffaele sulla panchina dell'Altamura
Immagine box news Serie C Altamura, Raffaele si presenta: "Serve pazienza, ma possiamo toglierci delle soddisfazioni"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Celta Vigo-Juventus
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Roma-Real Madrid
Immagine box news Pronostici Pronostico Roma-Real Madrid, 4 sconfitte di fila e zero gol: giallorossi chiamati all'impresa
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Play off per il Mondiale: decise le date di Finlandia-Italia. Si giocherà l'1 e il 5 dicembre
Immagine box news Calcio femminile Missione compiuta per l'Italia U17: staccato il pass al Round 2 di qualificazione all'Europeo
Immagine box news Calcio femminile Malagò: "Mondiale '27 obiettivo fondamentale. Facciamo sentire la vicinanza alle Azzurre"
Immagine box news Calcio femminile La Serie A Women scende in campo per la campagna Nastro Rosa AIRC
Immagine box news Calcio femminile Qualificazioni Mondiali Femminili: sorpresa Polonia, out il Belgio. Tutti i risultati
Immagine box news Calcio femminile Italia, Rosucci: "Contro la Finlandia servirà attenzione, ma avremo più spazio"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Ezio Sella: Fiorentina, Roma, Totti e una carriera da "vice" di grandi allenatori
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano: la storia di Sandro Mazzola
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Dalla Premier League a Rossi-Márquez, passando per l’Inter e Cacciatore: è online Sportissimo N.2
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
15 ottobre 2017, Icardi diventa il padrone del Derby: tripletta al Milan e Spalletti sorride
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, recuperi e assenze in vista della 7ª giornata
Sportissimo
Newsticker
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni
09/10 Wanda Nara, niente assegni dall’ex marito Mauro Icardi
06/10 Figc: Malagò commissario e nuove elezioni entro il 31 gennaio