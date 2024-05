Ufficiale Manchester City e l'importanza del terzo portiere: Carson prolunga fino al 2025

Il Manchester City ha prolungato il contratto del terzo portiere, Scott Carson, fino al 2025. Di seguito il comunicato del club inglese, che ha elogiato uno degli uomini fondamentali nello spogliatoio di Guardiola per i successi ottenuti in questi anni:

"Il 38enne è entrato a far parte del Club nel 2019 e ora ha accettato di restare per altri 12 mesi all'Etihad Stadium. Originariamente era arrivato in prestito prima di completare un trasferimento gratuito nell'estate del 2021. Dopo aver fatto il suo debutto senior con il Leeds United nel gennaio 2004, Carson continuerà ora la sua carriera fino alla 21esima stagione da professionista. Il debutto dell'esperto portiere con il City è avvenuto nella vittoria del maggio 2021 in casa del Newcastle United prima della seconda apparizione nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League con lo Sporting CP nel 2021/22. Tutti nel Club vorrebbero congratularsi con Scott per aver firmato il suo nuovo contratto".

Scott Carson ha parlato così della notizia: "Non vedo l'ora di iniziare un'altra stagione come parte di questa incredibile squadra al City. Ogni giorno lavoro duro e imparo qualcosa di nuovo da Pep, Xabi Mancisidor e dal gruppo di giocatori di livello mondiale. pero di poter continuare ad aiutare i nostri portieri a dare il meglio di sé mentre lottiamo per vincere ancora più trofei".

Questo invece il commento del ds Txiki Begiristain: "Scott è stato importante per i nostri successi nelle ultime stagioni, supportando i suoi compagni di squadra e allenandosi duramente come parte della nostra eccellente unità di portieri. Siamo molto lieti che abbia accettato di prolungare il suo contratto. Speriamo che possa aiutare la squadra e farsi trovare pronto quando verrà chiamato in campo nella stagione 2024/25".