Il Manchester City ha ufficializzato il rinnovo di contratto del suo terzo portiere. Firma su un accordo fino al 2024 per Scott Carson, estremo difensore 37enne che è nella squadra di Manchester da due anni e troverà ancora un posto nello spogliatoio di Guardiola.

Di seguito l'annuncio social.

.@SCarsonOfficial has signed a one-year contract extension, keeping him at City until the summer of 2024! 🙌

— Manchester City (@ManCity) May 26, 2023