Ufficiale L'Atletico Nacional annuncia il ritorno dell'ex Napoli Osipina: "Il buon figlio torna a casa"

Scelta romantica per David Ospina, che da oggi è il nuovo portiere dell'Atletico Nacional. Nel club biancoverde è cresciuto a livello di Settore Giovanile e ha iniziato la sua carriera agonistica, per poi trovare fortuna in Europa con le maglie di Nizza, Arsenal e Napoli.

Dal 2022 difende i pali dell'Al-Nassr ma, chiusa la sua esperienza saudita, ha deciso di tornare a casa. Il club colombiano lo ha annunciato in grande stile, con un video e un messaggio sui suoi canali social: "Il buon figlio torna a casa".