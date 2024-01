Ufficiale Manquillo lascia il Newcastle e torna in Spagna: è un rinforzo del Celta di Benitez

Dopo sei anni e mezzo, Javier Manquillo lascia il Newcastle. Il terzino destro spagnolo, classe 1994, è un nuovo giocatore del Celta Vigo e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025.

Manquillo non è mai sceso in campo in questa stagione agli ordini di Eddie Howe. L'ex di Atletico Madrid, Liverpool, Marsiglia e Sunderland ha disputato 110 partite con i Magpies, con 1 gol e 7 assist a referto. La sua ultima presenza risale allo scorso 18 maggio, quando entrò nei minuti finali della sfida contro il Brighton.