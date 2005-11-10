Di Maria, chiacchierata con Paredes da amici-avversari: "Titolo? Se toccherà a lui..."

Angel Di Maria, capitano e leader a tutto tondo del Rosario Central, ha rivelato di aver avuto una conversazione con Leandro Paredes dopo il suo gol contro il Vasco da Gama per la qualificazione del Boca Juniors alla finale della Copa Sudamericana.

Come sempre amici

"Gli auguro sempre il meglio. Come gli ho detto dopo la partita, che sono passati in finale, mi sono sentito molto contento, felice per il gol che ha segnato, per aver potuto giocare. Lui veniva da quell'infortunio", ha spiegato il Fideo nel post-partita, come ripreso da TyC Sports. "A me non importa se vince l'uno o l'altro, sono felice per i miei amici", ha espresso l'ex Juventus quando gli è stato chiesto del centrocampista del Boca e suo ex compagno di squadra, con il quale ha stretto un'amicizia forte in Nazionale Argentina, oltre al PSG e in bianconero.

Corsa al titolo

Poi Di Maria si è riferito alla corsa per il titolo della classifica annuale. Con un suo nuovo gol, il Canalla ha battuto l'Huracan ed è salito in vetta con 56 punti, in attesa delle partite di Boca (54) e Argentinos (54), gli inseguitori diretti. "Se toccherà a lui, ben venga. Se toccherà a noi o a un altro, è lo stesso", si è limitato a dire il Fideo. Simbolo del Rosario Central, che si è qualificato per i playoff (è primo nella Zona B, con 28 punti), si è assicurato già la qualificazione alla Copa Sudamericana 2027, ma intende lottare fino all'ultimo respiro per il titolo di Liga Professional.