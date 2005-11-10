Rosario Central, Di Maria e il titolo sfumato: "Nessuna frustrazione, felice per Paredes"

Un gol arrivato negli ultimi istanti, una festa interrotta e un titolo sfumato quando ormai sembrava conquistato. Il Rosario Central ha vissuto un finale amarissimo nella corsa alla vittoria della classifica annuale del campionato argentino, superato dal Boca Juniors grazie alla rete di Enner Valencia contro il Defensa y Justicia. La formazione rosarina aveva fatto il proprio dovere battendo 2-0 l'Estudiantes de Río Cuarto, tanto che i tifosi avevano invaso il campo del Gigante de Arroyito convinti di poter festeggiare il titolo. Poi, al 90', il gol del Boca ha ribaltato la situazione.

Nonostante la delusione, Angel Di Maria ha voluto sottolineare gli aspetti positivi della stagione. "Abbiamo fatto un grande anno, soltanto una squadra può vincere e questa volta è toccato al Boca. Complimenti a loro per la stagione. Noi siamo arrivati vicinissimi, abbiamo chiuso secondi e ci siamo qualificati direttamente alla Copa Libertadores. Sono contento, non provo frustrazione né dolore, perché credo che abbiamo disputato un'annata straordinaria", ha dichiarato l'ex Juventus.

Di Maria: "Sono felice per Paredes, meritava di festeggiare"

Il campione del mondo argentino ha poi rivolto un pensiero speciale a Leandro Paredes, suo ex compagno di nazionale e protagonista del successo del Boca. "È questo il bello del calcio. Fino all'ultimo puoi farcela oppure no. Oggi è toccato al Boca e bisogna fargli i complimenti. Sono molto felice per Lea, che ha vinto il titolo davanti ai propri tifosi. Sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto durante tutto l'anno. Ci restano ancora delle partite e dobbiamo rimanere concentrati, anche se oggi ci è sfuggito tutto per pochissimo".