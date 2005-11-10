Argentina, Di Maria saluta Messi: "Grati per il resto delle nostre vite. Sarò al Monumental"

Angel Di Maria non vuole mancare all'ultima partita di Lionel Messi con la maglia dell'Argentina. Dopo l'1-1 del Rosario Central contro il Banfield nel Torneo di Clausura, El Fideo ha parlato nella zona mista dello stadio Florencio Solá dell'amico ed ex compagno, atteso dall'addio all'Albiceleste contro il Benin al Monumental: "Oggi ho visto le foto che ha pubblicato, i video che sono stati diffusi, e la verità è che vederlo con quella felicità e quella tranquillità, sapendo di aver dato tutto, è ciò che rende felici tutti noi. Quindi, che possa godersela immensamente e che noi gli siamo grati per il resto delle nostre vite!".

Di Maria: "Sarò lì per godermi l'ultima danza"

Di Maria ha confermato che seguirà la partita direttamente dalle tribune: "Gli ho detto che sarei venuto domani, quindi lo vedrò lì prima della partita. Guarderò da fuori, rilassato e godendomi, come tutti gli argentini, quest'ultima danza". Poi il ricordo del lungo percorso condiviso: "Per me è un onore aver avuto l'opportunità di essere allenato da Diego e di aver giocato con il migliore della storia, che per me è Leo". Un rapporto diventato ancora più stretto durante il periodo trascorso insieme a Parigi: "Ho avuto molte opportunità di trascorrere del tempo insieme e condividere tante cose. Sono grato di aver stretto quell'amicizia e che lui sia riuscito a raggiungere tutti i traguardi che ha raggiunto con la nazionale".

"Può giocare finché vuole, ma penso che vada bene così"

El Fideo comprende anche la scelta di Messi di chiudere adesso la propria esperienza internazionale. "Ovviamente può giocare finché vuole, ma a volte si prendono delle decisioni e credo che la sua sia quella di smettere ora, e penso che vada bene così", ha concluso Di Maria. Questa volta, dunque, toccherà a lui osservare dalla tribuna l'ultima serata in Albiceleste dell'amico con cui ha condiviso tanti anni e successi con la Nazionale argentina.