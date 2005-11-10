Ufficiale Di Maria, continua il matrimonio con il Rosario Central: ha rinnovato fino al 2027

"Sono felice di giocare a calcio". "Ancora per un po'" - come recita il post social - Angel Di Maria continuerà a giocare per il Rosario Central: le Canallas hanno ufficializzato il rinnovo del Fideo fino al 2027. Così l'ex Juventus disputerà gli ottavi di finale della Copa Libertadores contro il Corinthians per andare a caccia del sogno continentale con il suo club d'infanzia.

A 38 anni Di Maria non appende ancora gli scarpini al chiodo, dopo aver invece rinunciato a rappresentare ulteriormente l'Argentina. Tutto, al momento, lascia credere che chiuderà la sua carriera al Central, lì dove lo hanno visto nascere. L'esterno argentino è stato una leggenda per Rosario e con il passare degli anni ha militato nei più grandi club del calcio europeo. Dal Real Madrid al PSG, passando per Manchester United e Juventus.

In Qatar 2022 il finale perfetto per il talento senza tempo, la conquista della Coppa del Mondo e l'addio al Benfica per tornare a casa. Al Rosario Central, per tornare ad essere punto di riferimento assoluto e svezzare i giovani talenti, magari a sua immagine e somiglianza. Insegnando i valori del club gialloblu. Per chiudere in bellezza una carriera stellare chissà se riuscirà ad alzare in cielo la Copa Libertadores.