Messi invitato in Libertadores con l'Inter Miami? Kily Gonzalez: "Ci piacerebbe"

Cosa può mancare a uno come Leo Messi, da vincere ancora? Beh, quei trofei che non ha ancora mai giocato, ovviamente. Come la Copa Libertadores, visto che l'argentino non ha mai giocato in club che disputassero il prestigioso torneo. Ma le cose potrebbero presto cambiare, perché nessuno è indifferente al fascino del fenomeno dell'Albiceleste.

L'allenatore dell'Inter Miami, Kily González, da parte sua si è espresso favorevolmente all'ipotetica possibilità che l'Inter Miami possa finire per giocare nella Copa Libertadores. Al tecnico è stato chiesto di questa possibilità alla fine della partita contro il DC United, che si è conclusa con una chiara vittoria per 4-0 per gli Aironi, con una doppietta splendida di Messi e altri due gol dell'uruguaiano Luis Suárez.

Questa la sua risposta: "Certo, ci piacerebbe assolutamente, e sarebbe qualcosa di fantastico. Penso che sia una delle poche competizioni, se non l'unica, che manca ancora dalla lista delle vittorie di Leo", ha spiegato. "E penso che questa idea potrebbe anche eccitarlo, ma vedremo cosa succede. Perché, in un certo senso, dipende dalle procedure ufficiali e dal fatto che sia possibile attuare l'idea o meno. In ogni caso, siamo preparati a tutto. Per quanto riguarda Leo, non ho bisogno di ribadire il suo status ancora una volta", ha dichiarato.