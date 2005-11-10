C'era anche Kily Gonzalez all’addio di Messi: "Doveva godersi tutto l’amore del mondo"

Cristian "Kily" Gonzalez non è voluto mancare all’ultima partita di Lionel Messi con la maglia della Nazionale argentina. Nonostante gli allenamenti dell’Inter Miami, il tecnico è tornato in Argentina per assistere alla serata del Monumental, organizzando in anticipo la propria assenza con il club della Florida.

Il tecnico argentino, rientrato negli Stati Uniti, ha spiegato come sia stato possibile conciliare il viaggio con il lavoro quotidiano della squadra: "Ne abbiamo parlato molto, non solo con lui (Messi), ma anche con la gente del club. Non è che uno dice: 'Me ne vado e lascio tutto'. È stata fatta una programmazione, ho persone preparate per assumersi le responsabilità e quando sono tornato ho trovato i giocatori con un’energia incredibile", ha raccontato.

Kily ha poi parlato dell’emozione vissuta al Monumental per il saluto della Pulga alla Selección: "È stato incredibilmente intenso. L’unica cosa che contava era che lui potesse goderselo. Gli ho semplicemente detto di assorbire tutto l’affetto, non solo dell’Argentina, ma del mondo intero". Un addio che lascia un vuoto importante anche per chi lavora con Messi ogni giorno: "Certo, ci mancherà con quella maglia, ma oggi lo abbiamo qui. Chi è con noi deve goderselo", ha aggiunto González.

L’allenatore dell’Inter Miami ha poi sottolineato l’impatto quotidiano del campione argentino: "Leo trasmette una mentalità precisa ogni giorno. Pretende che i suoi compagni e tutti noi diamo il 100% sotto ogni aspetto. È un competitivo nato. Si vede in ogni allenamento ed è incredibile. Ha 39 anni, ma cerca continuamente nuove sfide. È qualcosa di fantastico per tutti, non solo per i compagni, ma anche per lo staff tecnico e per il club. Ti spinge a migliorare ogni giorno". Ora l’attenzione torna alla MLS: l’Inter Miami affronterà il DC United con l’obiettivo di interrompere una striscia di cinque partite senza vittorie in campionato. "Abbiamo lavorato in modo efficace e sappiamo che dobbiamo tornare a vincere, è fondamentale", ha concluso Gonzalez.