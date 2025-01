Ufficiale Monaco, decisione presa: mister Hutter rimane, sigillato il rinnovo fino al 2027

Nella giornata odierna, alla vigilia della finale di Supercoppa di Francia contro il PSG, il Monaco ha ufficializzato il prolungamento del contratto del suo allenatore, Adi Hutter, il cui accordo risultava in scadenza il prossimo 30 giugno. Il tecnico austriaco si è legato per altri due anni al club biancorosso, precisamente fino al 2027.

Comunicato ufficiale

"L'AS Monaco è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Adi Hütter per altre due stagioni. L'allenatore austriaco è ora legato al Principato fino al 30 giugno 2027.

Arrivato sulla panchina del Monaco nel luglio 2023 con un contratto biennale, Adi Hütter ha prolungato il suo contratto con il club per altre due stagioni. Nei suoi diciotto mesi di presidenza, il nativo di Hohenems (Austria) ha allenato i biancorossi in 60 occasioni, totalizzando quasi il 60% delle vittorie e praticando un gioco decisamente lungimirante con una squadra che mescola esperienza e gioventù, favorendo l'emergere di giocatori formati nel club, come Maghnes Akliouche, Eliesse Ben Seghir e Soungoutou Magassa.

Nella sua prima stagione al club, Adi Hütter ha guidato la sua squadra al 2° posto in Ligue 1, l'ottavo podio dall'ascesa del club alla ribalta nel 2013, sinonimo di qualificazione alla Champions League.

In questa stagione, anno del centenario dell'AS Monaco, l'austriaco affronta il susseguirsi di partite e prosegue il lavoro svolto con la sua squadra, che all'intervallo si è posizionata sul podio della Ligue 1 e ha ottenuto la qualificazione ai play-off di Champions League (16° posto su 36) dopo le vittorie su Barcellona, Belgrado e Bologna.

Prima di scoprire la Ligue 1, l'ex centrocampista internazionale austriaco (+450 partite da professionista) si è fatto conoscere come allenatore vincendo il titolo del campionato austriaco con l'RB Salisburgo (2015), il titolo del campionato svizzero con lo Young Boys Berna (2018) e poi guidando il club tedesco Eintracht Francoforte alle semifinali di Europa League (2019).

L'allenatore austriaco continuerà la sua carriera presso l'AS Monaco e in Ligue 1", la chiosa della nota del club monegasco.