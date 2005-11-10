Muslera para 3 rigori a 40 anni in Libertadores: "Il calcio dà sempre un'altra possibilità"

L'ex portiere della Lazio, Fernando Muslera, è stato il grande protagonista della semifinale di Copa Libertadores vinta dall'Estudiantes de La Plata contro il Flamengo. Dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e supplementari, le due squadre sono andate ai calci di rigore e Muslera ha ipnotizzato - con balletti "alla Dibu Martinez - 3 tiratori: l'ex Napoli e Verona, Jorginho, oltre all'ex Milan Lucas Paquetá e Bruno Henrique. Il risultato finale è di 3-2.

La gioia di Muslera: "Il calcio dà sempre un'altra possibilità"

Al termine del match ha espresso tutta la propria gioia, che sa di liberazione dopo un Mondiale da incubo vissuto con l'Uruguay: "Il calcio ti dà sempre un'altra possibilità", ha detto. Per poi aggiungere: "Ho giocato solo tre Libertadores, due con l'Estudiantes. Mi rende felice, orgoglioso, se lo meritano quelli che non sono potuti venire e le persone che lavorano nel club".

La finale di Copa Libertadores sarà contro il Palmeiras

Grazie alle parate di Muslera, l'Estudiantes ha eliminato il Flamengo qualificandosi così alla finale di Copa Libertadores 2026. All'ultimo atto del torneo, previsto il 28 novembre, l'Estudiantes affronterà un altro club brasiliano, il Palmeiras, allo stadio Centenario di Montevideo. La squadra che ha come presidente Juan Sebastian Veron ci arriva con un portiere 40enne che ha ancora l'entusiasmo di un ragazzo.