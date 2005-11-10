Si chiude in Argentina una carriera lunga e ricca di avventure per Fernando Muslera. Il portiere uruguaiano, che ha compiuto 40 anni lo scorso 16 giugno, ha annunciato il ritiro dal calcio giocato dopo aver difeso la porta dell'Estudiantes, ultimo capitolo di un percorso che lo ha portato a vestire diverse maglie importanti in Europa, dalla Lazio fino al Galatasaray, oltre a diventare uno dei punti di riferimento della Celeste. La sua ultima apparizione è coincisa con la finale di Copa Libertadores, persa da El León contro il Palmeiras. Una sconfitta che, tuttavia, non ha cancellato le emozioni di una serata speciale.

L'annuncio del ritiro dal calcio giocato di Muslera

Al termine della partita, Muslera ha voluto innanzitutto rendere omaggio agli avversari, congratulandosi con il Palmeiras per il successo: "Voglio congratularmi con il Palmeiras per il risultato. Mi sembra un finale di carriera molto positivo perché siamo venuti con l'Estudiantes, la squadra che mi ha accolto, con la gente, con la mia famiglia, per lottare per la gloria. Credo che non ci sia finale migliore di questo. Queste sono le mie emozioni, i miei sentimenti...". E ancora: "È stata una partita dura e combattuta, hanno trovato il gol in quell'azione. Ho ringraziato i miei compagni per l'impegno e il lavoro; in questo anno e mezzo che sono stato al club, abbiamo lottato per la gloria. Me ne vado estremamente felice".

Infine, l'annuncio che ha messo fine a ogni dubbio: "È la fine della mia carriera. Sapendo che non c'è film migliore di questo. Concludere la mia carriera su questo campo, dove ho iniziato. Con i tifosi dell'Estudiantes, ai quali sono immensamente grato per il sacrificio che hanno fatto per essere qui. Il mio cuore è molto felice, al di là del risultato, per tutto ciò che abbiamo raggiunto".