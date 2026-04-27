Ufficiale
Nacho proseguirà la sua carriera in Arabia Saudita. Ecco il rinnovo con l'Al-Qadsiyah
TUTTO mercato WEB
Nacho Fernandez proseguirà la sua avventura in Arabia Saudita per un'altra stagione. Il difensore spagnolo, ex Real Madrid, ha rinnovato il suo contratto con l'Al-Qadsiyah fino al 2027.
36 anni, Nacho è approdato a Khobar nell'estate del 2024. In questa stagione lo spagnolo ha raccolto 33 presenze, segnando un gol.
Altre notizie Calcio estero
Editoriale di Enzo Bucchioni Arbitri scandalo: riecco le intercettazioni. Rischio calciopoli bis. Rocchi sarà interrogato. In arrivo un Commissario per salvare il calcio
Ora in radio
18:00Scanner live!
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
Primo piano
Juventus, Spalletti: "Risultato col Milan corretto. Su Conceiçao si può costruire futuro importante"
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile