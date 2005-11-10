Nantes, l'ex proprietario del Chelsea Abramovich aveva pensato anche al club francese

Proprietario del Chelsea dal 2003 al 2022, Roman Abramovich è stato costretto ad abbandonare la guida del club londinese su pressione del governo britannico in seguito allo scoppio della guerra in Ucraina, a causa dei suoi stretti legami con il Cremlino. Prima dell'addio forzato, l'oligarca russo ha avuto tutto il tempo di trasformare i Blues in una macchina da titoli impeccabile, arricchendo la bacheca del club con due Champions League, due Europa League, due Supercoppe europee, 5 Premier League e 5 FA Cup.

Tuttavia, nei piani del patron di Stamford Bridge c'era anche la volontà di acquistare una seconda società da strutturare come club satellite. Un retroscena inedito rivelato questo venerdì a Ouest France dall'ex preparatore dei portieri dei Blues, Christophe Lollichon, secondo cui la scelta di Abramovich era quasi ricaduta sul Nantes.

"Un giorno, mentre ero al Chelsea, Roman Abramovich mi fece chiamare nel suo ufficio al centro di allenamento e mi chiese: "Parlami del Nantes. Che club è?"", ha raccontato Lollichon. "Cercava una società da acquisire che potesse fare da club satellite, ma che avesse già una struttura solida e un'identità di gioco definita. Il problema è che in quel periodo a Nantes non c'era più una vera filosofia tattica. Conoscevo però tutti i profili che avrebbero potuto ricostruirla e li ho allertati. Lui mi disse: "Non preoccuparti, manderemo i nostri aerei a prenderli". Due mesi dopo mi richiamò e mi confidò: "Credo che questo club sia troppo grande per quello che abbiamo in mente di fare"".