Il nuovo Yoro? Presto, ma Tati ha bruciato le tappe: Napoli, chi è l'ultimo nome per la difesa

Il Napoli guarda alla Francia per rinforzare anche il reparto difensivo di Massimiliano Allegri. Tra i profili seguiti in vista del mercato di gennaio c'è Tylel Tati, difensore centrale classe 2008 del Nantes, considerato uno dei talenti più promettenti della sua generazione. Nato a Champigny-sur-Marne da madre senegalese e padre congolese, è cresciuto nel settore giovanile dei Canarini, distinguendosi per una struttura fisica imponente, vicina ai due metri d'altezza, abbinata a velocità e buone qualità tecniche. Caratteristiche che in Francia gli sono già valse il paragone con Leny Yoro, altro centrale esploso giovanissimo nel campionato transalpino.

Chi è Tylel Tati: l'esordio contro il PSG a 17 anni e il premio Golden Kid Pro

La sua ascesa comincia nell'estate del 2025, quando viene aggregato alla prima squadra del Nantes durante il ritiro precampionato. Bastano poche amichevoli per convincere lo staff tecnico a lanciarlo immediatamente tra i titolari. Il 17 agosto 2025, a soli 17 anni, debutta in Ligue 1 contro il Paris Saint-Germain di Luis Enrique, reduce dalla conquista di sei trofei. Un esordio di altissimo livello, arrivato addirittura prima della firma del suo primo contratto professionistico. Da quel momento Tati diventa un punto di riferimento della difesa, chiudendo la stagione con oltre venti presenze da titolare tra campionato e coppa. Nonostante la retrocessione del Nantes, conquista il Golden Kid Pro 2026, premio riservato al miglior esordiente del calcio professionistico francese. Nell'aprile scorso il club ha inoltre blindato il suo talento con un rinnovo fino al 2030.

Napoli, Tati è un obiettivo per la difesa: l'infortunio al menisco e il futuro

La stagione 2026/27 è stata finora decisamente più complicata. Rimasto al Nantes dopo la retrocessione in Ligue 2, Tati ha collezionato appena due presenze, finendo inizialmente fuori dalle rotazioni per scelta tecnica e successivamente fermandosi per una lesione al menisco rimediata in nazionale. Il difensore, che ha già rappresentato la Francia dall'Under 16 all'Under 19, sta ancora lavorando per recuperare dall'infortunio. Il Napoli ne segue con attenzione l'evoluzione: fisicità, rapidità e margini di crescita ne fanno un profilo interessante per il futuro della retroguardia azzurra, anche se le condizioni fisiche rappresentano inevitabilmente un elemento da valutare in vista di gennaio.