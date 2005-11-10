Ndombele riparte dalla Russia? L'ex centrocampista del Napoli in prova al Rubin Kazan

Tanguy Ndombele potrebbe presto trovare una nuova squadra. Il centrocampista francese ha iniziato un periodo di prova con il Rubin Kazan, club della massima serie russa, che valuterà nelle prossime settimane la possibilità di offrirgli un contratto.

L’ex giocatore di Lione, Napoli e Tottenham, 29 anni, è svincolato dallo scorso giugno dopo la fine della sua esperienza al Nizza. Il Rubin ha annunciato sui propri canali ufficiali l’arrivo del francese per un ciclo di allenamenti con la squadra: "Il giocatore è in prova e seguirà un periodo di lavoro con il gruppo, al termine del quale verrà presa una decisione sul suo futuro". Ndombele, sette presenze con la Nazionale francese tra il 2018 e il 2021, arriva da una stagione complicata con il Nizza, chiusa con appena 13 partite disputate tra tutte le competizioni. Dopo il titolo di campione d’Italia conquistato con il Napoli nel 2023, il centrocampista è alla ricerca di una nuova occasione per rilanciare la propria carriera.

In caso di firma con il Rubin Kazan, Ndombele diventerebbe il primo calciatore francese convocato in Nazionale a trasferirsi nel campionato russo dopo l’invasione dell’Ucraina del febbraio 2022. L’ultimo precedente riguardava Rémy Cabella, che giocava nel Krasnodar prima di interrompere il proprio contratto dopo l’inizio del conflitto.