La nuova vita di Ndombelé a Nizza: nel weekend in campo con i giovani in quinta serie

Dopo otto mesi tormentati da un grave infortunio all'inguine, Tanguy Ndombele vede finalmente la luce in fondo al tunnel. Il centrocampista francese, di proprietà del Nizza, sta lavorando con determinazione al suo rientro e, come riportato da L'Equipe, ha compiuto un passo inusuale ma significativo.

Questo fine settimana l'ex Napoli ha chiesto volontariamente di partecipare a un'amichevole con la squadra B del Nizza (in National 3, la quinta divisione del calcio francese), affrontando in trasferta il Saint-Étienne. Un viaggio in pullman di dieci ore tra andata e ritorno per una sconfitta per 3-1, ma l'obiettivo era un altro: Ndombele è tornato a giocare per un'ora intera, un mese dopo i venti minuti disputati contro il Genoa in amichevole con la prima squadra.

Il direttore sportivo del Nizza, Florian Maurice, ha espresso grande soddisfazione per l'iniziativa del giocatore: "È stato Tanguy a chiederci di giocare questa partita. Questo dimostra che è in un buono stato d'animo. Nella partita di venerdì è andato sempre meglio, è stato piuttosto interessante". Maurice ha ribadito l'ambizione del club di riportarlo ai massimi livelli, pur precisando che ci vorrà ancora tempo.

Nonostante l'incertezza sulla data del rientro in Ligue 1, il tecnico Franck Haise ha già dimostrato di contare su di lui, utilizzandolo da titolare prima dell'infortunio. Sotto contratto fino al 2026, il 28enne ha il tempo e la fiducia della dirigenza per dimostrare di poter tornare quel talento unico ammirato in passato.