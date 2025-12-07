Ricordate Ndombelé? L'ex Napoli è tornato in campo col Nizza 10 mesi dopo l'ultima volta

Tanguy Ndombele è tornato finalmente in campo. Il centrocampista francese ha riassaporato il terreno di gioco con il Nizza per la prima volta dallo scorso febbraio, entrando al 77’ nella sconfitta per 1-0 contro l’Angers. Un rientro atteso a lungo, dopo mesi difficili segnati dalla pubalgia che lo aveva costretto a fermarsi proprio dopo la vittoria sul Montpellier del 23 febbraio.

Rientrato in gruppo a inizio ottobre, Ndombele aveva trascorso alcune settimane in panchina, in attesa della condizione ideale. Domenica, però, è arrivato il momento del ritorno. E in poco meno di un quarto d’ora l'ex Napoli ha mostrato lampi della sua qualità: tecnica superiore, visione di gioco e capacità di dare ritmo alla manovra delle Aquile.

Sebbene sia evidente che non abbia ancora raggiunto la forma migliore, il suo impatto è stato comunque positivo, soprattutto in un momento complicato per la squadra. Il Nizza, infatti, ha incassato la quinta sconfitta consecutiva in Ligue 1, scivolando al 12° posto in classifica e mostrando la necessità urgente di ritrovare certezze e personalità in mezzo al campo. Il ritorno di Ndombele rappresenta dunque una notizia importante per il tecnico e per tutto l’ambiente: l'ex Tottenham può diventare una risorsa fondamentale nella lotta per rialzare la stagione e riportare i rossoneri nella parte alta della classifica.