Neymar, messaggio a Leonardo: "Mi sono ambientato a Parigi". Rinnovo più semplice?

vedi letture

Il nome di Neymar è sempre presente in ogni finestra di calciomercato. Il brasiliano, però, sembra aver messo radici, come ha confermato in un'intervista promozionale su PokerStars, azienda di cui è ambasciatore. L'attaccante del PSG non ha intenzione di lasciare il club francese e vede il suo futuro ancora a Parigi: "Qui sono a mio agio, sto molto bene, Mi sono ambientato". Un assist per Leonardo, che dovrà presto cominciare a parlare di rinnovo con il connazionale.